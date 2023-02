Das erste Praktikum der Ausbildung am BBZ konnte Christiane Carstensen im Kinderhaus Lillemark in Silberstedt absolvieren. Foto: Doris Smit up-down up-down Berufsbildungszentrum Schleswig „So vielseitig“: Christiane Carstensen schwärmt von der Ausbildung zur Erzieherin Von Doris Smit | 16.02.2023, 11:43 Uhr

In den Top Ten der Berufe mit Fachkräftemangel stehen die Erzieher, Kinderbetreuer und Sozialpädagogen an der Spitze. Das Berufsbildungszentrum Schleswig bietet entsprechende Ausbildungsgänge an. Christiane Carstensen steckt mitten in der zweijährigen Ausbildung zur Erzieherin.