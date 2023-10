„Gemeinsam Teller füllen!“ Chemnitz-Bellmann-Loge unterstützt mit Rewe die Schleswiger Tafel Von Schleswiger Nachrichten | 20.10.2023, 08:20 Uhr Patrick Schaller (von links) von Rewe, Catherine Matzen, Lothar Koch, viele Mitarbeiterinnen und Heinz-Dieter Stühm freuen sich über die gemeinsame Aktion. Foto: privat up-down up-down

Die Brüder der Chemnitz-Bellmann-Loge in Schleswig packen am 21. Oktober mit an und wollen im Rahmen der Aktion „Gemeinsam Teller füllen!“ sich bei der Verteilung der Spendentüten beteiligen.