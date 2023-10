Neuer Leerstand in der Ladenstraße C&A und Kik schließen ihre Filialen im Stadtweg in Schleswig Von Doris Smit | 12.10.2023, 13:25 Uhr Die Modekette C&A schließt ihre Filiale im Schleswiger Stadtweg im kommenden Jahr. Foto: Doris Smit up-down up-down

Für den Stadtweg, der Haupteinkaufsstraße in der Schleswiger Innenstadt, kündigen sich in nächster Zeit neue Leerstände an: Im November wird die Filiale des Textil-Discounters Kik geschlossen. Anfang des kommenden Jahres wird das Bekleidungsunternehmen C&A sich aus Schleswig zurückziehen.