Parkplatz in Busdorf Polizei fasst mutmaßliche Autodiebe schlafend im Transporter Von Schleswiger Nachrichten | 13.10.2022, 13:18 Uhr

Mutmaßliche Autodiebe schliefen in einem Kleintransporter, als die Bundespolizei sie aufgriff. Auf einem Parkplatz in Busdorf kamen die Beamten so vermutlich mehreren Diebstählen auf die Spur. Unter anderem sollen sie einen Bulli T5 in Flensburg geklaut haben.