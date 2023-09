Bauchfrei im Sportunterricht Vorstoß des Bundeselternrats: Das sagen Schleswiger Schulleiter zum Thema Kleiderordnung Von Mahé Crüsemann | 07.09.2023, 17:11 Uhr An der Schleswiger Lornsenschule werden Eltern der fünften Klassen darauf hingewiesen, welche Kleidung angemessen sei für den Sportunterricht. Foto: Sven Windmann up-down up-down

An der Lornsenschule gibt die Sportfachschaft in einem Brief an die Eltern Empfehlungen für angemessene Sportkleidung und rät von bauchfreien Oberteilen ab. Eine grundsätzliche Kleiderordnung gibt es laut Schulleitung aber nicht. Wie die Schulleiter der anderen Schleswiger Schulen es mit so einer Vorgabe halten und was das mit einem Vorstoß des Bundeselternrats zu tun hat, lesen Sie hier.