Bei der Urteilsverkündung blieb die Kammer knapp unter den Forderungen der Staatsanwaltschaft. Foto: dpa up-down up-down Urteil am Landgericht Flensburg Brandstiftungen in Nübel: Angeklagte müssen mehrere Jahre in Haft Von Marcel Nass | 26.09.2022, 17:36 Uhr

Das Urteil ist gesprochen: Im Prozess gegen einen 51-jährigen und einen 26 Jahre alten Mann hat die Kammer am Landgericht Flensburg mehrjährige Haftstrafen verhängt. Sie sieht die Tatvorwürfe um zwei angezündete Autos in Nübel und mehrere Diebstahltaten im Wesentlichen als erwiesen an.