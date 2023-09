Neben dem Capitol-Kino Brandserie in Schleswig? Müllcontainer geht in Flammen auf Von Charleen Haß | 05.09.2023, 14:41 Uhr Verbrannte Müllcontainer zwischen Kino und Parkhaus in Schleswig. Foto: Marcel Nass up-down up-down

In der vergangenen Woche musste die Feuerwehr in die Schleswiger Innenstadt ausrücken. Am Parkhaus brannte erneut ein Müllcontainer.