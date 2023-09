Im Yachthafen am Wikingeck Boot am Steg gesunken: Feuerwehr legt Ölbarriere in der Schlei aus Von Matz-Ole Paasch | 21.09.2023, 20:00 Uhr Das Boot versank nahezu vollständig in der Schlei. Foto: Matz-Ole Paasch up-down up-down

Feuerwehreinsatz am Donnerstagabend am Wikingeck in Schleswig: Aus unklarer Ursache ist dort ein Boot gesunken.