Ein Bild der Verwüstung: In den frühren Morgenstunden des 1. Januar 2022 explodierte ein illegaler Böller vor dem Eingang des Tedi-Marktes in der Friedrichstraße in Schleswig. Der Schaden war so groß, dass das Geschäft für mehrere Wochen geschlossen bleiben musste.

Foto: Sönke Schloßmacher / Feuerwehr Schleswig