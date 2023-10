Vom Geistlichen zum Imker Bischof Gothart Magaard verlässt Schleswig mit vielen Erinnerungen Von Joachim Pohl | 20.10.2023, 10:12 Uhr Espresso muss sein: Gothart Magaard war häufig an der Kaffeemaschine in der Bischofskanzlei anzutreffen. Foto: Joachim Pohl up-down up-down

Der Countdown läuft: In wenigen Tagen legt Bischof Gothart Magaard sein Amt in Schleswig nieder. Was bleibt, sind die Erinnerungen an schöne Erlebnisse und besondere Menschen.