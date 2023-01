Erik Muhs von der Schleswiger Buchhandlung Liesegang mit einem der drei letzten „Reserve“-Exemplare, die am Dienstagmittag noch übrig waren. Foto: Sven Windmann up-down up-down Verkaufsstart von Buch „Reserve“ Biografie von Prinz Harry auch in Schleswig ein echter Renner Von Sven Windmann | 10.01.2023, 15:56 Uhr

„Auffällig viele Kunden“ haben am Dienstag in der Schleswiger Buchhandlung Liesegang das neue Buch „Reserve“ von Prinz Harry gekauft. So viele, dass gleich weitere Exemplare nachbestellt werden mussten.