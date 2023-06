Er ist der neue Leiter des Schleswiger Bauamts: Bernward Völmicke wechselt aus der Landeshauptstadt Kiel an die Schlei. Foto: Sven Windmann up-down up-down Er kommt aus Kiel Bernward Völmicke: Schleswigs neuer Bauamtsleiter ist voller Tatendrang Von Sven Windmann | 06.06.2023, 13:06 Uhr

Nachdem der bisherige Chef der Bauverwaltung, Andreas Pesenacker, nach wenigen Monaten im Amt wieder ausschied, hat nun sein Nachfolger den Dienst angetreten. Der 60-Jährige kommt aus Kiel – und will in den nächsten Jahren „noch einiges in Schleswig bewegen“.