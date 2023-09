Pauli-Motorrad wird versteigert Benefizspiel: Fin Bartels und weitere St.-Pauli-Legenden kommen nach Fahrdorf Von Sven Windmann | 14.09.2023, 16:21 Uhr Die Suzuki 1600 im „Pauli“-Braun kommt unter den Hammer: Initiator Carsten Schulz und sein Mitarbeiter Dirk Asmussen (unter anderem langjähriger Coach beim TSV Kropp) sowie der Fußball-Obmann Jürgen Asmussen vom TSV Fahrdorf (v.l.) hoffen am Samstag auf eine erfolgreiche Auktion. Foto: Sven Windmann up-down up-down

Am 16. September tritt eine Fahrdorfer Allstar-Truppe gegen die Traditionsmannschaft des FC St. Pauli im Stadion am Lundbarg an. Dabei wird ein ganz besonderes Motorrad versteigert – zugunsten des von Fin Bartels gegründeten Vereins „Förde Lütten“ aus Kiel.