Foto: Stadt Schleswig Neue Markierungen auf der Straße Neu in Schleswig: Bei „Haifischzähnen“ gilt es, die Vorfahrt zu achten Von Schleswiger Nachrichten | 30.08.2022, 14:36 Uhr

Anstelle der bisher üblichen Beschilderungen weisen in Schleswig jetzt an einigen Straßen neue Markierungen auf der Fahrbahn die Autofahrer und Radfahrer auf ihre Wartepflicht an Vorfahrtsstraßen hin.