Kerstin und Stefan Schürhoff sind seit einem Jahr mit Hund Noodles in Schleswig zuhause. Foto: Benjamin Nolte up-down up-down B&B am Dom Neuanfang mit über 50: Was die Schürhoffs von Essen nach Schleswig verschlägt Von Annika Kühl | 25.12.2022, 15:34 Uhr

Aus dem Ruhrpott an die Schlei: Im Jahr 2022 haben Kerstin und Stefan Schürhoff ihr Leben noch einmal komplett auf den Kopf gestellt und sich mit einem Bed and Breakfast am Dom einen Lebenstraum verwirklicht.