Wer durch die Gottorfstraße in den Friedrichsberg fahren möchte, muss aktuell aufgrund einer Baustelle besonders zu den Stoßzeiten etwas mehr Zeit einplanen. Foto: Marcel Nass up-down up-down Kolumne Schleswiger Ansichten Baustellen und Ampelschaltung: Es stockt und hakt im Schleswiger Verkehr Eine Kolumne von Marcel Nass | 17.03.2023, 15:24 Uhr

Die Baustellen in der Gottorf- und Schubystraße sorgen zu den Stoßzeiten für Staus in Schleswig. Doch während diese Verkehrslagen vergänglich sind, gibt es in der Husumer Straße ein anderes Problem.