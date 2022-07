Das alte Fachwerkhaus mit den vielen Stockrosen, dahinter der Dom: Das Haus von Ingeborg Bornefeld in der Schleswiger Altstadt ist ein beliebtes Fotomotiv. FOTO: Sven Windmann up-down up-down Blumenpracht an altem Fachwerkhaus „Wildwuchs entfernen“: Sind Stockrosen in der Schleswiger Altstadt eine Gefahr für den Straßenverkehr? Von Sven Windmann | 29.07.2022, 15:36 Uhr

Die Blumenpracht an einem alten Fachwerkhaus in der Süderdomstraße ist bei Touristen ein beliebtes Fotomotiv. Das Bauamt der Stadt jedoch sieht das „Herstellen des erforderlichen Lichtraumprofils“ in Gefahr.