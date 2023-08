Krachende Shows, atmosphärische Stimmung, große Emotionen – und einsetzender Regen. Am zweiten Tag gab es beim Baltic Open Air ein buntes Sammelsurium.

Nachdem sie bei der Warm-up-Show einen Abend zuvor noch mit einem Programm aus AC/DC-Covern geglänzt hatten, spielte die Hardrockband „Stinger“ am zweiten Tag auf der großen „Valhalla“-Stage ein Konzert mit ihren eigenen Songs. Und zeigte dabei, dass sie musikalisch nicht nur wandlungsfähig, sondern auch abwechslungsreich ist.

Nach weiteren Bands wie „Stahlmann“ und „Hardline“ dann das erste große Highlight dieses Tages mit der rohen Thrash-Metal-Band „Sepultura“, die vom Publikum sehnlichst erwartet und aufgrund ihres kompromisslos harten Stils groß gefeiert wurde.

Gedenk-Konzert für den verstorbenen Peter „West“ Haag

Emotionale Momente gab es dann beim Gedenk-Konzert für den verstorbenen Bassisten Peter „West“ Haag der Neuen-Deutschen-Härte-Band „Hämatom“. Lars Hermanek aus Lübeck hat sich extra ein „Hämatom“-Tattoo auf die Wade stechen lassen. „Das ist mein Statement für ihn. Ich finde es eine gute Entscheidung, das Konzert nicht wegfallen zu lassen.“

Als anstelle des Auftritts ein Live-Konzert über die große Leinwand eingespielt wurde, waren viele der Fans begeistert. „Genau die richtige Entscheidung“, fand auch Fan Hauke Proplesch aus Henstedt-Ulzburg, stilecht in ein „Hämatom“-Shirt gehüllt. „Denn der verstorbene Bassist ist immer aufgefallen und hat eine derartige Ehrung verdient.“

Abgerundet wurde das Headliner-Programm dieses Tages mit einem furiosen Auftritt der Mittelalter-Rock-Band „In Extremo“, die ihren Gig mit zahlreichen Mitsingsongs schließlich mit viel Pyroshow und einem Luftschlangenregen abschloss.

Regen weckt Erinnerungen an Wacken

Bedauerlicherweise ging das abschließende Konzert von „Manntra“ ein wenig im einsetzenden Regen unter. Man befürchtete leichte Anklänge an das Matschfestival in Wacken, was aber zur Erleichterung der Besucher nicht eintrat.

Der offiziell erste Tag machte für die meisten Fans trotz des Regens Lust auf den zweiten – und den dritten, die noch folgen sollen mit Bands wie am Freitag „Corvus Corax“, „Die Apokalyptischen Reiter“ und „U.D.O.“ und am Sonnabend „Brothers of Metal“, „BRDigung“ und Headliner „Blind Guardian“.

Und eine gute Nachricht für langfristig planende BOA-Fans: Der Vorverkauf für 2024 hat auch schon begonnen (Frühbucherticket: 105,90 Euro).