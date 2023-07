Wieder ein Leerstand mehr in der Schleswiger Ladenstraße: Die Bäckerei Günther hat ihre Filiale geschlossen. Foto: Sven Windmann up-down up-down Kommentar zum Innenstadt-Leerstand Bäckerei Günther schließt – Schleswig, hör‘ die Signale! Meinung – Sven Windmann | 17.07.2023, 17:28 Uhr

Die Bäckerei Günther schließt ihre Filiale in der Schleswiger Ladenstraße. Das Unternehmen begründet die Entscheidung mit „fehlender Rentabilität“ an einem „schwierigen Standort“. Grund genug, dass bei den Entscheidern in der Stadt endlich die Alarmglocken klingeln müssen, wie unser Autor Sven Windmann findet.