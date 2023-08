Das Wetter meinte es nur bedingt gut mit Besuchern und Veranstaltern des Norden-Festivals in Schleswig. Von den vier Tagen des ersten langen Wochenendes blieb nur der Sonnabend weitgehend ohne Wasser von oben. Trotzdem erlebten die Gäste tolle Konzerte, spannende Lesungen und jede Menge Abwechslung und Aktivitäten auf dem weitläufigen Festival-Gelände auf den Königswiesen.

Als Pohlmann spät am Sonnabend seinen großen Hit „Wenn jetzt Sommer wär‘“ sang, war der Sommer dann doch noch da. Hinter Schloss Gottorf war gerade die Sonne untergegangen, der Platz vor der großen Schleibühne prall gefüllt. Das Festivalgelände mit seiner Mischung aus Hütten, Bäumen, Kunstwerken und Installationen leuchtete in allen erdenklichen Farben. Die Lichtstimmungen gehören zum Markenkern des Festivals.

Der Hamburger Künstler Pohlmann sang den Sommer herbei. Foto: Marcus Dewanger

Ebenso voll wie bei dem Hamburger Pohlmann, der diesmal einen Drummer und einen Cellisten dabei hatte, war es zuvor vor der kleinen Gartenbühne am Schlei-Ufer, als die „Folk Road Show“ in ihrem Hippie-Outfit einschließlich Lederfransen-Jacke die Zuhörer mit ihrem Folkrocksound überzeugten.

Yoga am Morgen, Techno-Rave und Blumenkränze basteln

Das bisher schon breite Spektrum des Festivals wurde für das fünfte Jahr noch einmal erweitert: Gezielte Angebote für junge Besucher und noch mehr inhaltliche Vielfalt: vom Yoga am Morgen bis zum Techno-Rave in der Nacht, vom Blumenkränze basteln bis zum energiegeladenen Indiepopsound der Lübecker Band „Pudeldame“ mit dem Frontmann Jonas Nay, bekannt unter anderem aus dem TV-Mehrteiler „Deutschland 83“.

Frontmann Jonas Nay der Band „Pudeldame" dürfte vielen vor allem als Schauspieler bekannt sein. Foto: Maike Keller

Das unberechenbare Wetter zwang die Veranstalter allerdings zu Improvisationen. So mussten zwei der insgesamt vier Vorstellungen des großartigen Klavier-Comedy-Duos „Stenzel & Kivits“ abgesagt und eines ins Kulturzelt verlagert werden. Aus Krankheitsgründen hatten Raúl Krauthausen und Deniz & Ove kurzfristig abgesagt. Musikalische Highlights setzten die Dänen von „Total Hip Replacement“ am Donnerstag und „Prisma“ am Freitag, letztere trotz heftigen Regens.

„Feel-Good-Festival“ nennen es die Veranstalter

„Wir sind das Feel-Good-Festival“, hatten die Norden-Veranstalter Marno Happ und Manfred Pakusius vor dem Festival proklamiert. Genau das bestätigten viele Besucher und nicht zuletzt Pastorin Sandra Matz beim Open-Air-Gottesdienst am Sonntagmorgen. Vom Strand ins Kulturzelt, von der Manege im Park ins Lüttland, vom Grünen Pavillon zurück zu Hauptbühne, wo am Sonntag das norwegische Duo „Ellison“ mit Band groß aufspielte.

Malerisch: Die Festivalbesucher pilgern mit Vergnügen über das Gelände. Foto: Marcus Dewanger

Die Wanderin Siahra und ihre tierische Gesellschaft

Schon immer wurde beim Norden-Festival nicht nur konsumiert, sondern gehörten eigene Aktivitäten zum Besuch dazu. Wer Glück hatte, traf am Sonnabend auf dem Festivalgelände eine weiße Ziege, die hinter einer Frau her trottete. Siahra nennt diese sich, und sie berichtete auf dem Festival von ihrem großen Abenteuer: Zu Fuß mit ihrem Pferd durch Deutschland, und irgendwann schloss sich die Ziege dieser Wanderung an. Auch die 16-jährige Esel-Dame „Tajine“ vom Tierpark Arche Warder gehörte zum tierischen Personal des Norden-Auftakts.

Das gastronomische Angebot wurde für dieses Jahr noch einmal deutlich erweitert. Neben frisch gebackenem Kartoffelpuffern tischte die „Feinheimische Foodbar“ vom „Odin‘s“ eine Wikinger-Bratwurst auf. Aber auch Maultaschen und Flammkuchen gab es, und die kreativen Köche der Resteritter hatten einen Falafelteller im Angebot.

Am kommenden Wochenende und insgesamt bis zum 10. September geht es weiter. Zu den Highlights gehören dann „Michelle David & the True Tones“ aus den Niederlanden, „Make a Move“ aus Berlin und die lettische Ethnopopband „Tautumeitas“.