Insbesondere Touristen nutzen die Süderdomstraße auf ihrem Weg zwischen Stadthafen und St.-Petri-Dom. FOTO: Sven Windmann up-down up-down Ärger in der Süderdomstraße Plötzlich keine Einbahnstraße mehr: Anwohner in der Schleswiger Altstadt zeigen sich irritiert Von Sven Windmann | 28.07.2022, 17:10 Uhr

Seit Jahrzehnten ging es in der Süderdomstraße nur in eine Richtung. Damit aber ist nun Schluss. Die Neuregelung durch die Stadt kommt bei den Bewohnern nicht wirklich gut an.