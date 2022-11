Kevin Berger von den Schleswiger Werkstätten (von links), die beiden Maskottchen „Schlesi“ und „Wiggo“ sowie Klaus-Peter Katzer freuen sich auf die zweite Auflage des Inklusionslaufes in Schleswig. Foto: Privat up-down up-down Schleswiger Werkstätten Am Nikolaustag startet in Schleswig der 2. Inklusionslauf auf den Königswiesen Von Stephan Schaar | 27.11.2022, 13:12 Uhr

Nachdem beim Inklusionslauf der Champions 2021 in Haithabu alle 250 Teilnehmer einen Wikingerhelm trugen und so einen Weltrekord aufstellten, soll der Lauf in diesem Jahr einen weihnachtlichen Anstrich erhalten. Am 6. Dezember geht es auf den Königswiesen in Schleswig los. Anmeldungen sind noch möglich.