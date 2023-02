Ein Gutachten besagt, dass der Bund für einen Großteil der Sanierungsfläche am Wikingeck verantwortlich ist. Foto: Marcel Nass up-down up-down Altlastensanierung im Wikingeck Neues Gutachten: So will der Kreis Schleswig-Flensburg den Bund bei der Kostenfrage überzeugen Von Marcel Nass | 02.02.2023, 16:37 Uhr

Der Bund weigert sich, die bereits zugesagten 66 Prozent der anfallenden Kosten für die Altlastensanierung am Wikingeck zu übernehmen. Mit einem neuen Gutachten zur Eigentumsfrage rund um das Gebiet will der Kreis den Bund in die Pflicht nehmen.