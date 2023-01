Ist sehr zufrieden mit dem Ergebnis: Carsten Schulz, Geschäftsführer der SL-WHV Immobilien GmbH aus Schleswig, vor dem frisch renovierten Ahrens-Haus am Gallberg. Foto: Sven Windmann up-down up-down Renovierung fast beendet Schleswig: Alles neu im Ahrens-Haus am Gallberg Von Sven Windmann | 11.01.2023, 18:07 Uhr

Am östlichen Eingang der Schleswiger Ladenstraße tut sich was. Das alte Kaufhaus-Gebäude erstrahlt in neuem Glanz. Schon bald können dort mehrere frisch renovierte Altbauwohungen gemietet werden.