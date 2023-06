Auch der Tornado des Taktischen Luftwaffengeschwaders 51 „Immelmann“, der eigens für das Manöver eine Sonderlackierung verpasst bekommen hat, wird an den Übungsflügen teilnehmen. Foto: Luftwaffe/Kästner up-down up-down Startzeiten und Jet-Typen Air Defender 2023: Zu diesen Zeiten wird es rund um Schleswig laut Von Sven Windmann | 07.06.2023, 12:58 Uhr

Die meisten Kampfjets der ausländischen Partner sind bereits eingetroffen. Am Montag startet dann die große Luftwaffenübung „Air Defender 2023“ am Fliegerhorst Schleswig/Jagel. Dabei wird täglich in zwei Zeitfenstern geflogen.