Viele Planespotter treffen sich vor dem Zaun am westlichen Ende der Start- und Landebahn. Dorthin gelangt man von Klein Rheide aus über Wirtschaftswege. Foto: Sven Windmann up-down up-down Planespotting „Air Defender 2023“ in Jagel: Hier hat man die besten Chancen auf gute Fotos Von Sven Windmann | 12.06.2023, 18:23 Uhr

Am Montag ist das größte Luftwaffen-Manöver seit Gründung der Nato gestartet. Der Flugplatz Schleswig/Jagel spielt dabei eine Schlüsselrolle – auch für Planespotter. Diese treffen sich in erster Linie an zwei Orten rund um den Fliegerhorst.