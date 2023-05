AfD-Politiker Bent Lund wurde am Himmelfahrtstag bei einem Messerangriff verletzt – es gibt noch viele offene Fragen. Symbolfoto: www.imago-images.de up-down up-down Kreistag Schleswig-Flensburg AfD-Politiker Bent Lund in Schleswig mit Messer attackiert Von Julian Heldt | 22.05.2023, 11:41 Uhr

Der jüngst in den Kreistag gewählte AfD-Politiker Bent Lund wurde am Himmelfahrtstag bei einem Messerangriff verletzt. Was genau passiert ist, ist derzeit noch unklar. In entscheidenden Punkten widerspricht die Staatsanwaltschaft der Darstellung der AfD.