Vorfreude: Christian Liesegang aus der Buchhandlung (von links), Martina Engel (Förderverein Schleswiger Werkstätten), Marco Schmanns (Mitarbeiter in der Medienwerkstatt der Werkstätten) und Negin Momeni (Gruppenleiterin der Medienwerkstatt) stellen den neuen Adventskalender vor. Foto: Marcel Nass up-down up-down Auflage von 5000 Stück Neuer Adventskalender der Schleswiger Werkstätten ab Samstag erhältlich Von Marcel Nass | 19.10.2022, 17:18 Uhr

Auch in diesem Jahr wird es einen mit vielen Preisen bestückten Adventskalender der Schleswiger Werkstätten geben. Erhältlich sind die Kalender unter anderem in der Buchhandlung Liesegang, in der Giftbude oder auch direkt bei den Werkstätten.