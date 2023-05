Das altehrwürdige Prinzenpalais mit einem Nachtclub. Foto: Gemeinschaftsarchiv Schleswig up-down up-down Schleswiger Köpfe Adolf Flenker: Er betrieb das altehrwürdige Prinzenpalais als Hotel Von Bernd Philipsen | 03.05.2023, 11:07 Uhr

Vom Arbeitersohn zum angesehenen Hotelier und Gastronomen: Adolf Flenker wurde am 25. Februar 1874 in Kiel als Sohn eines Arbeiters geboren. Nach seinem Schulabschluss entschied sich der Junior für einen beruflichen Weg in der Gastronomie.