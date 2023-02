Koordinatorin und Lehrerin Stephanie Hilbert mit ihren „Abendschülerinnen“ Mette Hildebrandt und Michelle Lingsminat (v.l.) Foto: Sven Windmann up-down up-down Ausbildung und Abendschule in Schleswig Mette Hildebrandt und Michelle Lingsminat: Wie sich zwei junge Powerfrauen den Traum vom Studium erfüllen Von Sven Windmann | 02.02.2023, 09:45 Uhr

Morgens bis nachmittags sitzen sie an ihrem Ausbildungsplatz oder in der Berufschule, danach ist bis 22 Uhr noch Abendschule angesagt: Wie das trotz Stress und Müdigkeit funktioniert, erzählen zwei Schülerinnen des BBZ in Schleswig.