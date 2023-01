Wie können die Schulregeln verbessert werden? Der kommissarische Schulleiter Jan Brillert macht sich zusammen mit Henry schon einmal Gedanken zu dem Thema. Foto: Michelle Ritterbusch up-down up-down 10.000 Euro für die Projektwoche Peter-Härtling-Schule Schleswig startet ersten Hackathon Von Michelle Ritterbusch | 27.01.2023, 15:21 Uhr

Eine gemeinsame Vision, neue Lernstrukturen und eine Verbesserung des Schulalltags, das sind die Ziele des Schulhackathons, der in diesem Jahr zum ersten Mal an der Peter-Härtling-Schule in Schleswig stattfindet. 10.000 Euro Förderung erhält die Schule für dieses besondere Projekt.