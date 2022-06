FOTO: Norbert Krambeck up-down up-down Nostalgisches Foto: Start des Wikings-Triathlons 2001. 470 Teilnehmer erwartet Viking-Triathlon in Schleswig: Eine Premiere im dritten Anlauf Von Niels-Peter Binder | 23.06.2022, 12:02 Uhr

Am Sonnabend ist ein hochklassiger Wettkampf in und an der Schlei zu erwarten.