Familienzentrum Kappeln : Zwischen Watt und Seehundbänken

Die Familienzentren Kappeln und Husby ermöglichen zehn Familien einen Kurzurlaub auf der Insel Sylt.

von Doris Smit

10. Oktober 2019, 16:50 Uhr

Kappeln | In einem dicken Regenschauer stiegen sie nur ungern aus dem Reisebus. „Was ist denn hier mit dem Wetter los? Auf Sylt war es viel schöner“, sagte Heidi Hagensen und lachte. Sie hat gerade einen Kurzurlaub an der Nordsee verbracht – den ersten Urlaub ihres Lebens.

„Ab nach Sylt“ hieß es für zehn Familien aus Kappeln und dem Amt Hürup. Etwa 20 Erwachsene und 25 Kinder zwischen zwei und zwölf Jahre waren mit dem Familienzentren (FZ) Kappeln und Husby zu einer viertägigen Familienfreizeit ins ADS-Landschulheim in Rantum aufgebrochen. Die FZ-Koordinatorinnen Gudrun Steffensen-Guttzeit und Silja Thimsen sowie zwei jugendliche Teamer begleiteten die Gruppe.

Die Familienzentren und alle sieben Gemeinden des Amtes Hürup haben den Ausflug finanziert. Der Lions-Clubs Angeln legte noch 500 Euro für einen zusätzlichen Ausflug obendrauf. Zum fünften Mal infolge wurde so Familien der Inselaufenthalt ermöglicht. Die Freizeit ist vor allem für erwerbstätige Familien gedacht, bei denen die finanziellen Mittel nicht für einen gemeinsamen Urlaub ausreichen. „Die Kontakte bekommen wir meistens über die Kitas“, berichtete Silja Thimsen. In diesem Jahr waren zahlreiche Alleinerziehende dabei, eine Großfamilie mit sechs Kindern, zwei Familien mit Migrationshintergrund – und zwei Omas.

Heidi Hagensen (55) war begeistert. „Als ich hörte, dass meine Tochter und Enkelin mitfahren durften, haben ich gefragt, ob ich auch mit kann“, berichtete sie. Klar, hieß es, schließlich gehört auch die Großmutter zur Familie. Heidi, Jessica (31) und Sheryn (5) Hagensen verbrachten die Zeit mit Strandspaziergängen, einer Fahrt zu den Seehundbänken und einer Wattwanderung. Es wurde gebastelt und viel gespielt. Am Donnerstag kamen die drei erholt wieder in Kappeln an. Sheryn hatte die Schifffahrt am besten gefallen, aber nun freute sich sie auf ihre Katze und Zuhause. „Es hat uns super gefallen“, erklärte auch Jessica Hagensen. „Wir haben schon gegoogelt, was eine Nacht in dem Landschulheim kostet. Da würden wir alle drei gern noch einmal hinfahren. “

Die Familienbildungsstätte als Träger der beiden Familienzentren bot in den vergangenen Jahren bereits vier solcher Freizeiten an. 2017 hatte der Lions-Club Kappeln 32 Eltern und Kindern durch eine Spende die Kurzferien ermöglicht. 2018 konnten durch Spendengelder der Aktion „Hand in Hand für Norddeutschland“ zwei Freizeiten für 22 Familien aus dem Kreisgebiet angeboten werden.