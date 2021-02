Biografie Bolten-Boshammer : Zwischen Angeln und Australien

Frauke Bolten-Boshammer ist bei Kappeln aufgewachsen – am anderen Ende der Welt wurde sie zu einer erfolgreichen Diamantenhändlerin.

06. Februar 2021, 11:16 Uhr

Kappeln/Kununurra | „Innerhalb weniger Minuten nach der Landung in Australien fasst Frauke den Entschluss, schnellstmöglich nach Deutschland zurückzukehren. Die staubige Grenzstadt Kununurra ist kein Ort für eine Frau. Frauke bleibt dennoch, entschlossen ihrem Mann Friedrich beim Aufbau eines neuen Lebens zu helfen. Drei Jahre später nimmt Friedrich sich das Leben, und Frauke bleibt allein mit den Kindern im Outback zurück. Doch mit harter Arbeit und unerschütterlicher Hoffnung erschafft sie für sich und ihre Familie ein neues Zuhause – und wird in einer der unbarmherzigsten Regionen der Erde zu einer der erfolgreichsten Diamantenhändlerinnen Australiens.“

Dieser Text steht hinten auf dem Cover des Buches „Diamanten im Staub“ – und er klingt nach richtig guter Fiktion. Aber die Geschichte ist nicht erdacht, es ist die Biografie einer Frau, die in Flensburg geboren und auf dem Hof Neuheim an der alten Landstraße zwischen Gelting und Kappeln aufgewachsen ist. Es ist die Geschichte von Frauke Bolten-Boshammer, geborene Seemann. Ihr verstorbener Bruder Jürgen war zehn Jahre lang Bürgervorsteher in Kappeln. Das Buch über ihr spannendes Leben ist in Australien bereits 2018 erschienen. Die deutsche Übersetzung im DuMont-Verlag gibt es seit Oktober 2020.

In Mehlby ist sie zur Schule gegangen und anschließend drei Jahre auf die Klaus-Harms-Schule. „Dann kam ich auf die Realschule. Der Deutschlehrer am Gymnasium mochte mich nicht und hat mir nur Fünfen gegeben“, sagt Frauke Bolten-Boshammer, und sie lacht. Das sei genau richtig gewesen und habe ihr gut getan. „Ich habe immer noch engen Kontakt zu einigen meiner Klassenkameraden.“

Frauke Bolten-Boshammer wird in Flensburg geboren, und schon mit zweieinhalb Jahren verliert sie ihre Mutter. Nach der Schule in Kappeln wird sie in Flensburg auf der damaligen „Frauenfachschule“ zur Hauswirtschaftsleiterin ausgebildet. In dieser Zeit lernt sie ihren Mann Friedrich Bolten kennen und zieht anschließend zu ihm auf seinen landwirtschaftlichen Hof nach Sünderup bei Adelby. Sie bekommen zwei Kinder. „Ich bin ganz stolz, dass da im Pass als Geburtsort immer noch Sünderuphof steht“, erzählt die heute 73-Jährige.

Der Bau der Harrisleer Umgehungsstraße zwingt das Paar zum Verkauf des Hofes, aus dem Erlös finanziert es einen landwirtschaftlichen Betrieb in Seedorf bei Lübeck und bekommt seinen Sohn Peter. Friedrich Bolten ist immer daran interessiert, neue Wege in der Landwirtschaft zu gehen und sieht sich dazu gern im Ausland um. Gemeinsam sind die beiden in Brasilien und Costa Rica, 1972 lebt die Familie ein Jahr in Simbabwe.

1981 überrumpelt Bolten seine Frau mit dem Entschluss, nach Australien auszuwandern, um dort eine Farm aufzubauen. Gemeinsam mit den drei Kindern zieht die Familie in die 3000-Einwohner-Kleinstadt Kununurra – und zu Beginn möchte Frauke Bolten-Boshammer nur eines: so schnell wie möglich zurück nach Deutschland.

Aber sie bleiben, das Land ist gut und ertragreich, es gibt genug Wasser, und es ist warm. Sie investieren in die Landwirtschaft, ihr viertes Kind kommt zur Welt. Aber nur 20 Monate danach nimmt Friedrich Bolten sich das Leben. Frauke Bolten-Boshammer versucht verzweifelt, die Familie über Wasser zu halten. „Die Kinder haben sich hier wohlgefühlt, und den Hof in Seedorf hatten wir aufgegeben. Ich beschloss zu bleiben. Und dann war klar: Deutschland ist zwar meine Heimat, aber Australien ist jetzt mein Zuhause“, sagt sie.

Sie lernt ihren zweiten Mann Robert Boshammer kennen, der mit ihrem ältesten Sohn Fritz – in Steinbergkirche und in der Nähe von Eckernförde landwirtschaftlich ausgebildet – sehr erfolgreich die Farm weiterführt. Sie bekommen ein gemeinsames Kind, und Frauke Bolten-Boshammer unterhält sich mit einer Freundin, die in Perth ein Juweliergeschäft betreibt, und findet nicht nur Gefallen an der Idee, selbst in die Branche einzusteigen, sondern auch einen kleinen leerstehenden Laden in Kununurra. „Mit fünf Ringen und ein paar Ketten habe ich im Alter von 44 Jahren noch einmal etwas Neues angefangen“, berichtet Frauke Bolten-Boshammer. Die Nähe der weltweit größten Diamantenmine, der „Argyle Mine“, die bis zu ihrer Schließung im vergangenen Jahr bekannt war für die besonders seltenen und teuren rosa Diamanten, hat dazu beigetragen, dass sie mit „Kimberley Fine Diamonds“ seit Jahren eines der erfolgreichsten Diamantengeschäfte Australiens betreibt.

Heimweh hat Frauke Bolten-Boshammer auch heute noch manchmal, und sie versucht, einmal im Jahr nach Deutschland zu kommen. Dann besucht sie ihre Schwester in Marne (Dithmarschen), ihre Schwägerin Ingrid in Gammelby bei Kappeln oder alte Schulfreunde in der Schleiregion. Manchmal fährt sie auch nach München zu einer weiteren Schwägerin oder Gundel Fuchsberger, die sie kennt, seit ihr Mann Joachim „Blacky“ Fuchsberger mit ihr die Episode „Zwischen Zuckerrohr und Diamanten – eine australische Erfolgsgeschichte“ des Formats „Terra Australis“ gedreht hatte.

Den Entschluss in Australien zu bleiben, hat sie nicht bereut, auch wenn es mit dem Selbstmord ihres Sohnes Peter im Alter von 20 Jahren noch einen weiteren schweren Schicksalsschlag gab. „Das war auch einer der Gründe, warum ich mich zu der Biografie habe überreden lassen“, sagt sie. Frauke Bolten-Boshammer wollte nicht ihre Erfolgsgeschichte erzählen – sie hat Menschen verloren und möchte sagen, wie wichtig es ist, aufmerksam und füreinander da zu sein und zu reden. Sue Smethurst hat ihre Geschichte spannend und ergreifend aufgeschrieben, Tea Dietterich hat sie ins Deutsche übersetzt. Das Buch „Diamanten im Staub“ ist in der Buchhandlung Gosch in Kappeln vorrätig, kann in jeder Buchhandlung bestellt werden und ist online erhältlich.

Inzwischen regt sich sogar Interesse daran, ihre Lebensgeschichte auch zu verfilmen. Frauke Bolten-Boshammer lacht wieder. „Das möchte ich nicht. Buch? Okay, aber ein Film? Nein“, sagt sie. Und wenn doch? Wer könnte ihre Rolle übernehmen? „Ich habe mal Nicole Kidman kennengelernt, als sie für die Dreharbeiten zu ‚Australia‘ hier im Outback war“, sagt sie. „Aber für die Rolle der Frauke müsste es jemand sein, der etwas mehr Wärme ausstrahlt – Emma Thompsen wäre toll.“