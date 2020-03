Zeugen gesucht : Zwei Unfälle, zwei Verletzte, ein flüchtiger Fahrer

Alkohol und überhöhte Geschwindigkeit führten am Wochenende zu einem schweren Unfall in Stutebüll.

09. März 2020, 12:44 Uhr

Kappeln | Am Wochenende ereigneten sich zwei schwere Verkehrsunfälle im Kappelner Stadtgebiet. Zunächst war der Fahrer eines Golf IV am frühen Sonnabendmorgen, 2.30 Uhr, auf der K 58 zwischen Hof Neuheim und Buhskoppel von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der 30-Jährige und seine 32-jährige Beifahrerin konnten nach Angaben der Freiwilligen Feuerwehr Stutebüll ohne schweres Gerät aus dem Auto befreit werden. Der Fahrer wies einen Atemalkoholwert von 1,36 Promille auf, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Als Unfallursache nimmt die Polizei neben dem Alkoholgehalt zusätzlich überhöhte Geschwindigkeit an. Das Fahrzeug war völlig zerstört, der Motorblock lag auf der Fahrbahn. Beide Insassen wurden ins Krankenhaus gebracht, konnten dieses nach Mitteilung der Polizei aber bereits wieder verlassen.

Unfallauto stehengelassen

In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag wurde die Polizei zudem kurz nach 3 Uhr zu einem verunfallten Toyota Yaris gerufen. Das Fahrzeug war an der T-Kreuzung B 199 / B 201 aus Richtung Flensburg kommend geradeaus in die Leitplanke gefahren. Als die Beamten am Unfallort eintrafen, lief der Motor noch, der Fahrer hatte sich allerdings entfernt. Die Fahrzeughalterin konnte kurz danach schlafend zu Hause angetroffen werden. Die Kappelner Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls und bittet diese, sich unter Tel. 0 46 42 / 9 65 59 01 zu melden.

