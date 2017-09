Kappeln : Zwei neue Strandzugänge in Weidefeld

vergrößern 1 von 2 Foto: Stadt Kappeln/Haase und Reimer 1 von 2

27.Sep.2017

Was lange währt, wird endlich gut – eine, zugegeben, etwas abgedroschene Phrase. Allerdings scheint sie mit Blick auf den Weidefelder Strand Gültigkeit zu haben. Es sieht nämlich ganz danach aus, als ob die inzwischen zehn Jahre alte Idee eines barrierefreien Zugangs jetzt, wenn auch in etwas veränderter Form, Wirklichkeit wird.

Tatsächlich stammt die Ursprungsplanung, die Strandbetreiber Theo Kalmar gemeinsam mit dem Kappelner Architekten Gregor Sunder-Plassmann entworfen hatte, aus dem Jahr 2007. „Die Ausschussmitglieder nehmen das Konzept wohlwollend zur Kenntnis und fordern die Verwaltung auf, Herrn Kalmar in der Sache positiv zu begleiten“ – so ist es festgehalten im Protokoll der damaligen politischen Sitzung. Zehn Jahre später stand Kalmar wieder vor den Politikern und der Verwaltung und betonte nicht ganz ohne Ironie: „Gut Ding will eben Weile haben.“ Sein Hauptanliegen – damals wie heute: die Zukunftsfähigkeit des Weidefelder Strandes. Nun hat sich diese Zukunft in den vergangenen zehn Jahren bereits deutlich entwickelt, das Ostseeresort in unmittelbarer Nachbarschaft wächst, die Urlauber von dort mögen Kalmars Strand und erreichen ihn praktischerweise zu Fuß. Eine Parkgebühr entrichten sie daher nicht, gleichwohl muss Kalmar mit den Kosten, die wachsende Gästezahlen genauso mit sich bringen wie mögliche Mehreinnahmen, irgendwie umgehen.

Geblieben ist dabei sein Anspruch, Besucher mit Rollator, Rollstuhl oder Kinderwagen so nah wie möglich an den Strand zu bringen. Leisten soll das nun eine überarbeitete Version der 2007er Pläne des Ingenieurbüros Haase und Reimer, die der Bauausschuss bei seiner jüngsten Sitzung befürwortete. Konkret geht es dabei eigentlich um zwei neue Zuwegungen – eine etwa drei Meter breite, die unmittelbar vom Parkplatz über den Deich bis an den Strand führt und eine neun Meter breite, die vom Restaurant „Lobster“ bis an den Strand reicht. Barrierefrei ist dabei der schmale Weg, der langsam ansteigt und in einer breiteren Fläche endet, auf der Strandkörbe platziert werden können. Der breite Zugang ist mit Stufen versehen, trifft aber mit dem schmaleren auf einem Plateau zusammen. Beides soll in Holzoptik gestaltet werden, damit sich die Wege möglichst gut in die natürliche Umgebung einfügen. Die DLRG soll ihren Standort am Ende des breiten Zugangs einnehmen – ob im eigenen DLRG-Wagen oder vielleicht doch in einer Art Holzturm, soll noch einmal mit Hilfe Sunder-Plassmanns überdacht werden. Denn Kalmar stellte klar: „Für die DLRG ist es wichtig, eine besondere Atmosphäre zu schaffen.“ Sonst sei die Gefahr groß, dass die Ehrenamtler zu einem anderen Standort wechseln. Berücksichtigt werden muss bei den Überlegungen abgesehen vom Regionaldeich allerdings auch der Verlauf des Ostseeküstenradwanderweges.

Norbert Leukert vom städtischen Bauamt plädierte dabei für ein rundes Gesamtkonzept, das zwar nach und nach realisiert, aber nicht in Teilen erarbeitet werden solle. Kosten konnte er jedoch nicht nennen. „Wir sind noch nicht in der Endphase. Bis hierher wären Zahlen nur spekulativ“, sagte er. Theo Kalmar nämlich würde gerne noch Beleuchtung, Duschen oder Umkleiden in die Pläne integrieren. Und damit am Ende auch etwas entsteht, das sowohl den Vorstellungen der Verwaltung, aber eben auch des Strandbetreibers entspricht, betonte Bauamtsleiterin Jana Becker, „machen wir es jetzt zusammen“.

Theo Kalmar hatte jedenfalls schon ziemlich konkrete Ideen. „Wenn wir es richtig anstellen, kann das der Treffpunkt für Kappeln werden“, sagte er. „Und schön wäre es, wenn wir das zu 2018 auf die Reihe kriegen.“