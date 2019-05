Boren : Zwei Bänke für die Pause

Im Naturerlebnisraum „Moostoft“ in Ekenis gibt es neue Sitzbänke zur „Entschleunigung“.

von Claus Kuhl/sb

28. Mai 2019, 17:13 Uhr

Boren | Sichtlich fröhlich und entspannt nahmen die Vorstandsmitglieder des Arbeits- und Förderkreises Erlebnisraum Naturgärten Ekenis („Afne“) Uwe Wagner und Hans-Christian Green die Nachhaltigkeitsbeauftragte der Ostseefjordschlei-GmbH (OFS), Imke Gessinger, auf einer der neuen Sitzbänke im Naturerlebnisraum „Moostoft“ in Ekenis in die Mitte. Die beiden neuen Sitzgelegenheiten sind eine Spende der OFS. Sie wurden bei den Kappelner Werkstätten gebaut. „Projekte, die die Entschleunigung und die Nachhaltigkeit miteinander vereinen, sind uns ein großes Anliegen“, sagte Gessinger. Angebote dieser Art bewerbe man unter dem Slogan „bewusstda“.

Zertifiziert als „Nachhaltiges Reiseziel“

Die OFS ist bereits seit Februar 2018 als „Nachhaltiges Reiseziel“ zertifiziert. In ihren Bemühungen arbeitet die lokale Tourismusorganisation kontinuierlich daran, ihre Tourismusregion nachhaltiger aufzustellen. Vermarktet werden die nachhaltigen Angebote unter dem Slogan „bewusstda“. So hat die OFS zu Weihnachten auf den Versand von Weihnachtskarten verzichtet und nutze das Geld, um Obstbäume zu pflanzen und um den Erhalt regionaler Kulturen zu unterstützen. Auch die beiden Bänke wurden so finanziert.