Klaus-Harms-Schule Kappeln & Lions-Club : Zuwachs für die „Galerie der Friedensplakate“

Beim Wettbewerb der Lions-Clubs aus Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen holen zwei Kappelner Preise.

von Rebecca Nordmann

22. Juni 2020, 14:36 Uhr

Kappeln | Langsam wird der Platz ziemlich eng. Die „Galerie der Friedensplakate“ in der Aula der Klaus-Harms-Schule wird Jahr für Jahr umfangreicher, die Wand, an der die Bilder hängen hat allerdings ein absehbares Ende. Leevi Richter und Milla Hansen hat das jedoch nicht davon abgehalten, sich wie die etwa 70 weiteren Sechstklässler des Gymnasiums am Friedensplakat-Wettbewerb des Lions-Clubs zu beteiligen – mit beachtlichem Erfolg. Beide hatten bereits innerhalb ihrer Schule einen Preis eingesammelt, jetzt auf regionaler Ebene schlugen sie erneut zu: Milla belegte den zweiten Platz innerhalb der in Schleswig-Holstein, Hamburg und im nördlichen Niedersachsen eingereichten Plakate der dortigen Lions-Clubs, Leevi ergatterte einen Sonderpreis. Beide wurden dafür gestern ausgezeichnet.

Christiane Stappert, die für den Kappelner Lions-Club das Projekt Friedensplakat seit Langem begleitet, war extra in die Schule gekommen, um die beiden Sechstklässler für ihre Leistungen zu würdigen. Sowohl Leevi als auch Milla erhielten eine gerahmte Urkunde, einen Gutschein, der in einer örtlichen Buchhandlung einzulösen ist, und einen Geldpreis.

„Weg zum Frieden“ lautete der Untertitel des diesjährigen Wettbewerbs. Der zwölfjährige Leevi Richter hatte dafür eine große Weltkugel gemalt, die ein Bus umrundet, der statt Abgasen einen Weg in Regenbogenfarben hinterlässt. Seine Botschaft hatte Leevi auf die Rückseite seines Plakates geschrieben: „Für mich ist der beste Weg, Frieden zu schließen, sich mit der ganzen Welt anzufreunden.“ Milla Hansens Bild zeigt gleich zwei verschiedene Welten – eine friedliche und eine kriegerische. „Ich wollte zeigen, dass alle gleichberechtigt sind“, sagte die Zwölfjährige. „Und dass man einander helfen kann, um auf die friedliche Seite zu gelangen, ohne abzustürzen.“

Einen Geldpreis erhielten derweil nicht nur die beiden Schüler, sondern auch die Kunstfachschaft, stellvertretend nahm Gesche Schmidt-Iwen den Umschlag entgegen. Die Kunstlehrerin hat in diesem Jahr alle sechsten Klassen in Kunst unterrichtet, hat mit ihnen zur Einstimmung die „Galerie der Friedensplakate“ studiert und schließlich ein Vierteljahr lang am Thema gearbeitet – nicht nur künstlerisch. „Wir haben viel über Frieden gesprochen, darüber, wie man ihn erzeugen kann, uns inhaltlich damit beschäftigt“, sagte Schmidt-Iwen. Damit traf sie genau das Anliegen des Lions-Clubs. Christiane Stappert nämlich betonte, dass es eben darum gehe, dass sich auch junge Menschen Gedanken über den Frieden machen, dessen Bedeutung und die Folgen, wenn er fehle.

All das ist zu sehen in der „Galerie der Friedensplakate“, die jetzt wieder Zuwachs bekommen hat.