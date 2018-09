Kappeln : „Zukunft bauen“: Partnerschaftsgottesdienst in St. Nikolai

Am Sonntag steht das Miteinander der Kirchengemeinden Kappeln und Ngaruma im Mittelpunkt.

von sb

13. September 2018

Am kommenden Sonntag findet in der St. Nikolaikirche bereits zum siebten Mal ein Partnerschaftsgottesdienst statt. Die Partnerschaft zwischen der Kirchengemeinde Kappeln und der Kirchengemeinde Ngaruma in Tansania ist ein prägender Bestandteil des Lebens beider Gemeinden. Das Thema des Gottesdienstes lautet „Zukunft bauen“ – zugleich das Motto des Gesamtprojekts der Partnerschaft zwischen Kappeln und Ngaruma, das vor zehn Jahren mit der Unterstützung der Berufsschule begann und inzwischen eine umfassende Partnerschaft mit kirchlicher Prägung geworden ist. Im Rahmen des Gottesdienstes wird ein neuer Flyer vorgestellt, der über die vielen Aspekte der Partnerschaftsarbeit informiert: Die Tansania-Arbeitsgemeinschaft führt den Gottesdienst durch (inklusive der Predigt).Neben Kreiskantor Thomas Euler wird das tansanisch-deutsche Ensemble „Free your soul“ den Gottesdienst musikalisch gestalten. Beginn ist um 9.30 Uhr.