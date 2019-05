Grundschule Kieholm : Zahlen sind ein Übel – oder nicht?

Mathematik verpackt in ein Musical – den Kieholmer Grundschülern gefällt’s.

von shz.de

10. Mai 2019, 08:39 Uhr

Hasselberg | „Welche Bedeutung haben Zahlen in unserem Leben?“ Mit dieser Frage wurden die Kinder der Grundschule Kieholm bei einer Theatervorstellung in der Kieholmer Turnhalle konfrontiert. In dem frechen Mathe-Musical „Zacharias, der kleine Zahlenteufel“, einem Ein-Personen-Stück von Thomas Lange und Maricel Wölk, spielte die Schauspielerin Nicola Borgmann den Zahlenteufel, der der Überzeugung ist, dass Zahlen das größte Übel auf der Welt sind. Aber damit brachte er den Kindern der Kieholmer Grundschule viel Spaß in den Schulalltag mit frecher Sprache, Tanz, Gesang und Mitmachaktionen und ausgestattet mit roten Haaren, einem rot-weiß gestreiften T-Shirt und blau-grüner Hose. Das Ganze spielte in einer eindrucksvollen Kulisse.

In die dämonische Kulisse stolpert der Zahlen-Allergiker Zacharias mit Zahlen bepackt, die er irgendwo abgebaut hat. Den Kindern will er weismachen, dass Zahlen unnötig sind. Als Beweis will er drei Aufgaben aus dem täglichen Leben lösen – ohne Zahlen.

Seine Großmutter anzurufen, obwohl sich auf dem Telefon keine Zahlen befinden, klappt noch. Auch gelingt es ihm, ohne Mengenangaben einen Kuchen zu backen – der allerdings weder schmeckt noch gut aussieht. Doch dann soll er den Kuckuck beruhigen. Der ist ärgerlich, weil von seiner Kuckucksuhr einige Zahlen abmontiert worden waren. Er weiß daher nicht, welche Zeit er ansagen soll. Damit hat Zacharias ein Problem. Und er muss erkennen, dass Zahlen auf der Welt sehr wichtig sind. Um das von ihm angerichtete Chaos wieder zu beseitigen, helfen ihm die Kinder.

Nachdem in der ersten Aufführung die Kinder der ersten und zweiten Klasse ein unterhaltsames 60-minütiges Mathe-Musical erlebt hatten, wurde es gleich danach in einer zweiten Aufführung denn dritten und vierten Klassen gezeigt.