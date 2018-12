Kappeln : Zähes Ringen um „Garibaldi“

Die Türkengilde traf sich zur traditionellen Hauptversammlung im „Cameo“. Ihr Maskottchen wurde erneut entführt.

28. Dezember 2018, 18:42 Uhr

Immer zum Jahresende erwacht die „Junge-Leute-Gilde zu Kappeln von 1667“, besser als Türkengilde bekannt, zu neuer Aktivität. Dann, nämlich direkt am Abend des Tags nach Weihnachten, muss nicht nur das Gilde-Programm für das neue Jahr festgelegt werden, es müssen auch die Vorbereitungen für die Veranstaltungen getroffen werden, die früh im neuen Jahr stattfinden. In diesem Jahr fand die Gildeversammlung im Restaurant „Cameo“ am Nordhafen statt. Erster Ältermann Florian Funk öffnete die Gildelade und hängte die Gildekette um. Damit war die Versammlung offiziell eröffnet.

Bei der agil-turbulenten Sitzung waren die Anwesenden durch bewusst regelwidriges Verhalten bemüht, monetäre Strafen zu provozieren, denn die dienten ja einem guten Zweck: Sie flossen in die Gildekasse. 17 aktive Gildebrüder und 11 passive waren gekommen. Wenn jemand falsch sang, unerlaubt dazwischen redete oder den Saal verließ, bekam er die Strafe zu spüren. Gezahlt wurde meist ohne Murren.

Trotz der heiteren Atmosphäre wurde die Tagesordnung abgewickelt. In seinem Jahresbericht zeigte sich Florian Funk im Prinzip zufrieden mit dem Gildejahr. Luca Böttcher und David Michaelis wurden nach ihrem erfolgreich absolvierten Probejahr als neue Gildebrüder einstimmig aufgenommen. In Abwesenheit wurde Christian Raub als aktiver Gildebruder verabschiedet. Er hatte geheiratet und wird daher künftig bei Versammlungen am Tisch der passiven Gildebrüder sitzen. Mit Marcel Krüger, Steve Müller und Lasse Succow wurden drei neue Mitglieder aufgenommen.

Die diesjährige „Türkenmaskerade“ wird am ersten Februarsonnabend im „Goosbuster’s“ im Wassermühlenholz stattfinden. Karten gibt es im „Cameo“ im Nordhafen, im e-Center Kappeln in der Wassermühlenstraße und bei Tabakwaren Raav in der Mühlenstraße.

Im zweiten Teil der Sitzung ging es um die Entführung des Maskottchens der Türkengilde, dem „Garibaldi“: Bei einem der Gildebrüder hatten sich telefonisch die „Täter“ gemeldet und Lösegeld verlangt. Es wurde bekannt, dass die „Täter aus dem Bereich des Stammtisches Schlie-Jungs“ kamen und bei dem „Vergehen“ Unterstützung vom „Cameo“-Wirt Lars Agger erhalten hatten. Er hatte ihnen für den Diebstahl des Maskottchens eine Leiter zur Verfügung gestellt. Agger konnte sich mit einer Runde Korn von seiner Schuld freikaufen. Von den Entführern forderte die Gilde neben der Rückgabe des „Garibaldi“, 100 Euro Schadensersatz und eine „Kopie des Originals“.

Nach rund einstündiger Verhandlung und entsprechenden Getränken war Ex-Ältermann und Verhandlungsführer Hauke Daniel zurück. Er hatte das Maskottchen und den gefundenen Kompromiss dabei. Die „Täter“ spendeten der Gilde 70 Euro , und die Kopie des „Garibaldi“ wollten sie auch gerne machen. Dafür gab es Riesenbeifall. Das Geld will die Gilde für einen guten Zweck zur Verfügung stellen.

Um eine Minute nach Mitternacht konnte Florian Funk die Gildelade und eine über vierstündige und überaus lebendige Sitzung offiziell schließen. Inoffiziell war dann allerdings immer noch nicht Schluss.