Corona-Pandemie in Kappeln : Yvonne Edel, Monika Dia-Schübel und Bettina Münster wehren sich gegen Berufsverbot

Drei Yoga-Lehrerinnen aus Kappeln, Rabel und Gelting haben Widerspruch gegen die Corona-Verordnung eingereicht.

12. November 2020, 14:13 Uhr

Kappeln/Rabel | Sie wollen ihren Beruf weiter ausüben. Deshalb haben drei Yoga-Lehrerinnen jetzt einen Eilantrag auf sogenannte Gewährung eines vorläufigen Rechtsschutzes an das Oberverwaltungsgericht in Schleswig gestellt. Dahinter steckt ein Widerspruch gegen die jüngsten Corona-Verordnungen, die es unter anderem vorsehen, dass Veranstaltungen nur noch erlaubt sind, sofern sie nicht der Unterhaltung dienen. Yvonne Edel, Monika Dia-Schübel und Bettina Münster sind nicht der Ansicht, dass Yoga in die Unterhaltungs-Kategorie fällt.

Die Angst, dass dieser Lockdown länger als bis Ende November anhalten soll, ist groß. Monika Dia-Schübel aus Rabel sagt: „Mir ist es völlig unverständlich, dass in einem demokratischen Land die Bürgervertretung durch die Parlamentarier völlig ausgeschlossen werden kann. Haben wir dann überhaupt noch eine Demokratie?“ Die 63-Jährige kann nicht nachvollziehen, dass Gesundheitsprävention und Gesundheitsbildung nun zum zweiten Mal in der Existenz bedroht wird. Yvonne Edel betreibt ein Yoga-Studio in Kappeln, und weiß auch nicht, wie es weitergehen soll. „Eine Schließung von Yoga-Studios ist weder notwendig noch angemessen“, sagt die 48-Jährige. „Sie tragen in keiner Weise zum Anstieg der Infektionszahlen bei.“ Edel nennt die Schließung der Studios „kontraproduktiv“ – denn: „Yoga stärkt das Immunsystem und trägt maßgeblich zur körperlichen und mentalen Gesundheit bei.“ Die Kappelnerin ist der Meinung, dass zudem auch völlig willkürlich gehandelt werde, da zum Beispiel Friseure geöffnet bleiben dürfen. „Yoga ist im Gegensatz zum Friseurhandwerk keine körpernahe Dienstleistung und kann unter Einhaltung aller geltenden Regeln ausgeübt werden, was bei Friseuren nicht der Fall ist“, macht sie deutlich.

Bettina Münster aus Gelting kritisiert vor allem, mit welchem Rationalismus nur auf Zahlen „gepokert“ werde, denn das berücksichtige keine menschlichen Bedürfnisse und vor allem Gesundheit, die ein intaktes Gesellschaftsleben überhaupt erst ermöglichen würden. „Das ist für mich kein respektvoller Umgang mit menschlichen Ressourcen“, sagt die 56-Jährige. „Und ich frage mich, ob die Verhältnismäßigkeit überhaupt noch gegeben ist?“ Yoga sei nicht nur eine gesundheitsbildende körperliche Aktivität, sondern mache auch zufrieden und ausgeglichen. Münster: „Das ist das, was wir brauchen in dieser Angst geprägten Zeit.“ Yvonne Edel berichtet von „sehr umfassenden Hygienemaßnahmen“, die sie für ihr Studio finanziert und umgesetzt habe, und erhält Zustimmung ihrer Kolleginnen. Monika Dia-Schübel sagt: „Wir haben alles getan, und keine von uns hatte je auch nur einen Verdachtsfall im Studio.“ Alle drei haben auch ein Online-Angebot bereitgehalten, aber das sei nicht annährend so erfolgreich angenommen, wie der persönliche Yoga-Kurs.

Alle drei beurteilen die künftige Existenz ihrer Studios als stark gefährdet. Bettina Münster meint: „Lebendigkeit ist nicht digital abrufbar. Wir Menschen sind mit Sinnen ausgestattet, die im digitalen Austausch regelrecht ausgeknipst werden.“ Monika Dia-Schübel erzählt von ihren meist älteren Teilnehmern, die zum großen Teil gar nicht die Möglichkeit hätten, am Online-Yoga teilzunehmen.

Anfragen bei der Landesregierung mit der Bitte um Klarheit, wurden laut Dia-Schübel nicht ausreichend beantwortet. Der Passus, der sich auf das Verbot von Veranstaltungen, die der Unterhaltung dienen, bezieht, passe ihrer Meinung nicht auf Yoga-Unterricht. „Yoga ist keine Unterhaltung“, sagt sie. „Sondern ganzheitlich gesundheitsbildend und ökologisch. Der Unterricht wird sogar teilweise von den Krankenkassen übernommen.“ Damit unterstreicht sie noch einmal den Wunsch aller drei Frauen, ihren Beruf möglichst schnell wieder ausüben zu dürfen. Zunächst aber warten sie auf eine Antwort des Schleswiger Gerichts.