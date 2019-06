Sommersaison kann kommen : „Wir sind einsatzbereit“

Vor einem halben Jahr wurde der Rettungskreuzer „Fritz Knack“ im Ostseeresort Olpenitz stationiert.

von Doris Smit

12. Juni 2019, 18:50 Uhr

Kappeln | Es war ruhig – das erste halbe Jahr mit der „Fritz Knack“ an seinem Liegeplatz im Yachthafen des Ostseeresorts Olpenitz. „Alles gut“, sagt Dirk Höper und lacht. Mit Hinblick auf die erste Sommersaison, die an diesem Standort vor ihm und seinen Kollegen liegt, erklärt er: „Wir sind einsatzbereit und warten auf das, was kommt.“

14 Tage Bereitschaftsdienst

Höper ist der erste Vormann und hat gerade mit den Maschinisten Thomas Mischke und Reinhold Schulz Dienst in dem kleinen Haus am hinteren Ende des Steges. Vier Zimmer, jeweils ausgestattet mit Bett, Schreibtisch, Schrank und Fernseher, dazu ein Gemeinschaftsraum mit Einbauküche und im Erdgeschoss eine Werkstatt. Insgesamt acht Mitarbeiter wechseln sich hier 14-tägig ab. Immer drei Mann sind bereit, um im Notfall mit der „Fritz Knack“ rauszufahren.

Funktioniert auch alles?

Höper ist seit 2003 festangestellt bei der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS). Bevor er nach Olpenitz kam, war er Vormann auf dem Seenotrettungskreuzer „Nis Randers“, wo die Mannschaft auf dem Wohndeck gelebt hat.

Tag und Nacht einsatzbereit sein ist das eine, aber was ist sonst zu tun? Höper zählt auf: Es gilt die Maschinen zu testen, Feuerlöschmanöver zu simulieren, das Arbeitsboot auszusetzen, das Bergenetz zu prüfen. „Wir überprüfen alles auf seine Funktionalität“, sagt der Vormann. „Jeden zweiten Tag sind wir vormittags mehrere Stunden auf Kontrollfahrt – immermal in eine andere Richtung. Nur hinter die Schleibrücke fahren wir sehr ungern, um da nicht gefangen zu sein“, sagt er.

Wir überprüfen alles auf seine Funktionalität. Dirk Höper, Vormann

Bei so einer Kontrollfahrt ging auch der Hilferuf aus Eckernförde ein. Eine Yacht hatte sich im Mai bei starkem Ostwind losgerissen, war auf Grund gelaufen und in den weichen Sand gedrückt worden. Die „Fritz Knack“ kam dazu und unterstützte die Eckernförder Kollegen mit ihren 1675 PS maßgeblich. „Das war aber auch schon der größte Einsatz“, berichtet Höper. Ansonsten gab es noch ein Schleppmanöver, als ein Segler vor Maasholm um Hilfe bat. Er hatten direkt in Olpenitz angerufen. „Die Batterie war leer, und der Motor des Bootes sprang nicht mehr an“, erklärt Höper. Bei schlechter Wetterlage hätte man die Freiwilligen in Maasholm unterrichtet, um selbst frei für ernstere Einsätze zu sein. „Aber so konnten wir das schnell erledigen.“

Einsatz zur Kieler Woche

Sondereinsätze und „Open-Ship“-Aktionen, wie an den Kappelner Heringstagen liegen hinter Dirk Höper und der Crew, zu der noch drei weitere Nautiker und Maschinisten gehören. Nun liegt Ende des Monats die Kieler Woche vor ihnen, wo sie zwischen den Regattafeldern für Sicherheit sorgen werden.

Die „Fritz Knack“ ist der sechste Seenotrettungskreuzer der 20-Meter-Klasse der DGzRS. Er ist 22 Knoten schnell, das entspricht etwa 40 Stundenkilometer und hat mit 1,3 Metern einen geringen Tiefgang. An Bord findet sich eine Ausrüstung zur medizinischen Erstversorgung und eine Feuerlöschpumpe mit einer Förderleistung vom 2300 Litern pro Minute. Damit können nicht nur Brände auf See gelöscht werden, das Schiff kann sich, falls es durchkentert, in wenigen Sekunden wieder aufrichten. Angetrieben wird der Kreuzer von einem Dieselmotor mit 1675 PS bei 2300 Umdrehungen pro Minute. In einer Heckwanne befindet sich ein offenes fünf Meter langes Vollkunststoff-Arbeitsboot mit Namen „Ingeborg“. Mit der zweiten Station an der Schleimündung hat die DGzRS ihre Einsatzmöglichkeiten bis über die deutsch-dänische Grenze hinaus verbessert.