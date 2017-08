Kappeln : Wie gefährlich sind die Heringe?

vergrößern 1 von 1 Foto: Nordmann 1 von 1

Quer durch die nahezu gesamte Fußgängerzone verteilt ziehen sich die gusseisernen Heringsplatten. Sie prägen das Stadtbild vielleicht nicht ganz so sehr wie die Schleibrücke oder die Mühle „Amanda“ oder der Heringszaun, aber sie gehören dazu und das schon seit fast 20 Jahren. Die Verwaltung legte der Politik nun ein Urteil des Landesgerichts Kiel (später bestätigt vom Oberlandesgericht) und ein technisches Prüfgutachten der Heringsplatten vor – verbunden mit dem Vorschlag, den Bürgermeister mit der Entfernung der Platten zu beauftragen, denn: Die Platten haben sich offenbar als rutschiger erwiesen als sie es rechnerisch sein dürfen.

Bereits vor einem Jahr hatte sich Verunsicherung breitgemacht, als unsere Zeitung auf das OLG-Gerichtsurteil aufmerksam hinwies. Ausgangspunkt war der Unfall einer 58-Jährigen im Jahr 2011, die in der Kieler Innenstadt bei Regen auf einer der sogenannten Sprottenplatten ausgerutscht war und sich das Bein gebrochen hatte. Ihr Versuch, die Stadt Kiel dafür haftbar zu machen, landete vor Gericht – und die Klägerin erhielt zumindest in Teilen recht. Die Stadt Kiel zahlte ihr ein Schmerzensgeld, die Platten wurden entfernt und durch normale Gehwegsteine ersetzt. Das Gericht hatte festgestellt, dass von den Sprottenplatten aus Messing „bereits bei einem witterungsbedingt geringem Maß an Feuchtigkeit eine erhöhte Rutschgefahr ausgeht“ und sich dabei auf ein Gutachten berufen. Die Stadt Kiel sah das Gericht dabei in der Pflicht, für Verkehrssicherheit zu sorgen.

Die Kappelner Verwaltung leitet daraus ab: Die Kieler Sprottenplatten sind den Kappelner Heringsplatten „annähernd identisch“ und schlägt vor, um der Verkehrssicherungspflicht genüge zu tun, die Platten, die im öffentlichen Bereich verlegt wurden, zu entfernen. Als Argumentationsgrundlage dient ihr neben dem Gerichtsurteil ein Gutachten des „Asphalt-Labor“ aus Wahlstedt, eine Prüfstelle für Baustoffe im Straßenbau. Das Labor hatte darin anhand von zehn Heringsplatten Griffigkeit und Rauheit gemessen und diese mit den Sollwerten des „Merkblatts über den Rutschwiderstand von Pflaster und Plattenbelägen für den Fußgängerverkehr“ verglichen – und zwar schon im Oktober 2014, also nur wenige Monate, nachdem das Kieler Oberlandesgericht sein Urteil gesprochen hatte. Das Resultat, das seitdem bekannt ist: Bei allen geprüften Platten wurde der Richtwert, der den Rutschwiderstand positiv beeinflussen kann, „erheblich unterschritten“. Das Labor kam zu dem Schluss: „Der Einfluss auf den Rutschwiderstand wird als negativ beurteilt.“

Und Bürgermeister Heiko Traulsen erklärte nun den Stadtvertretern: „Wir können gar nicht anders handeln. Die Platten sollten raus.“ Gleichwohl legte er das Thema der Politik zur Entscheidung vor – ein Umstand, den Matthias Mau (CDU) nicht nachvollziehen konnte. „Wenn die Platten sowieso raus müssen, dann brauchen die Stadtvertreter nicht gefragt zu werden.“ Wurden sie aber dennoch – und sie gaben eine eindeutige Antwort: Einstimmig lehnten es die Politiker ab, dem Bürgermeister den Auftrag zur Entfernung der Heringsplatten zu erteilen. Rainer Moll (SPD) sprach danach vom „allgemeinen Ungehorsam“. Die Platten bleiben also, wo sie sind – zumindest vorerst. Denn Heiko Traulsen kündigte halblaut an: „Dann geht es nochmal auf die Tagesordnung.“

29.Aug.2017