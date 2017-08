Kappeln : Wer saniert den abgerutschten Hang?

vergrößern 1 von 2 Foto: rn(2) 1 von 2

Frank Nickel hat einen schönen Garten. Eine Terrasse, einen Verschlag für das Kaminholz und den Grill, jede Menge Büsche und ein paar Bäume. Seit eineinhalb Jahren kann er sich diesem Verschlag nicht mehr nähern. Er hat unterschrieben, dass er einen fünf Meter breiten Streifen von seiner Grundstücksgrenze an nicht mehr betritt. Das Problem: Frank Nickels Garten geht direkt in den Hang über, der Anfang vergangenen Jahres abgerutscht ist. Der Hang gehört der Stadt und grenzt ans Wasserwerk im Ziegeleiweg. Seit eineinhalb Jahren wartet Nickel auf eine Lösung. Er hat einen Tiefbauer um Hilfe gebeten, hat einen Anwalt eingeschaltet, schreibt E-Mails an die Kreisverwaltung und ins Rathaus. Passiert ist bisher nichts. „Ich finde, ich habe ziemlich lange Geduld bewiesen“, sagt er nun. „Inzwischen frage ich mich aber wirklich, ob der Bürgermeister seine Verantwortung nicht sehen will.“

Im November 2015 war der Hang oberhalb des Wasserwerks ins Rutschen gekommen. Es hatte in den Tagen und Wochen zuvor stärker als üblich geregnet, der Boden konnte das Wasser nicht mehr aufnehmen, setzte sich stattdessen in Bewegung, Teile der Böschung brachen ab. Schriftlich wurde Frank Nickel von der Bauverwaltung des Kreises im März 2016 aufgefordert, einen fünf Meter breiten Streifen seines Grundstücks aus Sicherheitsgründen nicht mehr zu betreten – eine Aufforderung, die bis heute Bestand hat. Denn, auch das geht aus dem Schreiben des Kreises hervor: Erst wenn die Standsicherheit des Hanges ordnungsgemäß wieder hergestellt sei, werde das Betretungsverbot aufgehoben.

Tatsächlich ist bislang nichts wiederhergestellt, die Böschung ist nach wie vor mit einer inzwischen stark beschädigten grauen Folie abgedeckt, die Mitarbeiter des Wasserwerks dürfen sich dem Hang ebenfalls nicht unmittelbar nähern. Grund des Stillstands? Unterschiedliche Auffassungen darüber, wer für die Sanierung des Hanges tatsächlich zuständig ist.

Frank Nickel sagt: „Der Hang war von vornherein falsch bepflanzt.“ Außerdem sei er aufgrund von Abtragungen für die alte Ziegelei künstlich enstanden. Das Argument des Rathauses, wonach der Hangrutsch als reines Naturereignis einzustufen sei, könne er daher nicht gelten lassen. „Der Hang ist nicht gleichbedeutend mit einer natürlichen Steilküste, die immer mal wieder abbricht“, sagt er. Nickel ist der Überzeugung, dass die Stadt längst ihrer Verantwortung hätte gerecht werden und den Hang hätte sanieren müssen – auf welche Weise, das gibt ein Gutachten vom Dezember 2015 eines Eckernförder Geologen vor. Danach sollten unter anderem die Neigung abgeflacht, eine Drainage verlegt und Tiefwurzler gepflanzt werden. Als Ursache für den Hangrutsch erkennt dieses Gutachten die „zu steile Böschungsneigung“, den „nur flachwurzelnden Bewuchs“ und „die überdurchschnittliche Ergiebigkeit der Niederschläge“. Um die Böschung auf diese Weise auf einer Länge von 16 Metern (das umfasst Nickels Grundstück und das eines Nachbarn, der ebenfalls ein Fünf-Meter-Sicherheitsabstand einzuhalten hat) wieder herzustellen, hat ein Flensburger Tiefbauer in Nickels Auftrag einen Kostenvoranschlag von 48.000 Euro auf den Tisch gelegt.

Dass weder Summe noch Länge ausreichen, sagt indes Jörg Exner. Der Büroleitende Beamte im Rathaus spricht von 60 Metern, die saniert werden müssen (nicht nur die 16 Meter, die bereits abgerutscht sind, sondern die Strecke, die insgesamt gefährdet ist) und von mindestens 200.000 Euro. Und er sagt auch: „Es existiert für die Stadt überhaupt keine rechtliche Veranlassung, den Hang wieder herzustellen.“ Ein zweites Gutachten bestätigt Exner, denn dort heißt es: „Eine Pflicht zum Handeln besteht derzeit wohl nicht.“ Diese Einschätzung geht jedoch davon aus, dass der Abbruch „in keiner Weise durch menschliches Handeln bedingt wurde“. Eben das trifft nach den Worten Exners zu. „Außer zur Knickpflege ist in den Hang während der vergangenen 40 Jahren nicht eingegriffen worden“, sagt er. Seine Schlussfolgerung: „Es gibt keinen Schuldigen für den Abbruch, es ist ein natürliches Ereignis.“ Also sei die Stadt eben nicht in der Verpflichtung, die Standsicherheit auf eigene Kosten wieder zu gewährleisten.

Frank Nickel sieht eben das genau anders. „Ich erwarte, dass die Stadt das Risiko, das von ihrem Grundstück ausgeht, abstellt“, sagt er. „Wenn auf meinem Grundstück etwas passiert, das meinen Nachbarn gefährdet, kann ich dafür ja auch nicht ihn verantwortlich machen.“ Es gehe darum, Schaden von Bürgern abzuwenden – „und es macht mich wütend zu sehen, dass 30.000 Euro für Parkplätze auf dem Neumarkt ausgegeben werden. Da fühle ich mich nicht ernst genommen.“

Unterm Strich also stehen sich zwei Standpunkte gegenüber, deren Gemeinsamkeiten gering bis nicht vorhanden zu sein scheinen. Dabei äußert Jörg Exner durchaus Verständnis. „Ich kann den Unmut und die Sorgen der Anwohner wirklich nachvollziehen“, sagt er. „Und wenn die Sache mit ein paar Bauhof-Stunden geregelt werden könnte, hätten wir das schon längst getan.“ Aber: „Wir können die Angelegenheit nur lösen, wenn sich alle ein kleines Stück bewegen. Einseitig funktioniert das nicht.“

erstellt am 31.Aug.2017 | 07:00 Uhr