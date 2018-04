Kappeln : Wer prägt künftig die Stadt?

Einige langjährige Stadtvertreter treten zur Kommunalwahl am 6. Mai nicht mehr an.

19. April 2018, 07:00 Uhr

Zweieinhalb Wochen noch, dann sind die Kappelner aufgerufen, ihre neue Stadtvertretung zu wählen und damit darüber zu entscheiden, wer in den kommenden fünf Jahren ihre Heimatstadt prägen, gestalten und eventuell entscheidend verändern wird. Im Kern also bietet die Kommunalwahl dem Wähler die Chance, zwar nicht unmittelbar, so doch aber ausgesprochen dicht und auf sehr kurzem Weg auf das Geschehen vor der eigenen Haustür Einfluss zu nehmen – ein Umstand, von dem vor fünf Jahren gerade mal 45,1 Prozent der Wahlberechtigten in Kappeln Gebrauch gemacht haben.

Schon jetzt aber ist klar, dass einige langjährige Kommunalpolitiker nicht mehr Teil der neuen Stadtvertretung sein werden, weil sie entweder gar nicht mehr antreten oder nur einen der hinteren Listenplätze belegen. Für die CDU trifft das auf den bisherigen Hauptausschussvorsitzenden Matthias Mau, die derzeitige Bürgervorsteherin Dagmar Ungethüm-Ancker und Philipp Schmitt zu. Bei der SPD tritt Ilona Mende nicht mehr an, der SSW muss auf Harald Stührwohld verzichten, und bei den Grünen und der LWG könnte es für Michael-Sven Schattka und Dirk Langenstein knapp werden. Beide nehmen jeweils Listenplatz fünf ein, der – legt man die Wahl von vor fünf Jahren zugrunde, nicht ausreicht, um in die Stadtvertretung einzuziehen. Es sei denn, sie holen, anders als 2013, ein Direktmandat. „Es ist spannend“, sagt daher Jörg Exner, stellvertretender Gemeindewahlleiter der Stadt Kappeln. „Ich habe überhaupt kein Bauchgefühl.“

Klar ist: In den fünf Wahlbezirken der Stadt (1: Kopperby, Loitmark, Olpenitz; 2: Ellenberg; 3: Kappeln, Neukappeln, östlich B 199, nördlich B 201; 4: Dothmark, Kappelholz, südlich B 201; 5: Mehlby, Sandbek, Stutebüll) sind jeweils zwei Direktkandidaten zu wählen, jeder Wähler kann also bis zu zwei Stimmen vergeben. So ergeben sich zehn Stadtvertreter, die direkt gewählt werden plus weitere neun, die über die Liste in das Gremium rücken. Aktuell umfasst die Stadtvertretung 23 Mitglieder, da die CDU 2013 neun Direktmandate holte, aber nur auf knapp 38 Prozent der Stimmen kam. Die Stadtvertretung wuchs, um die Überhangmandate auszugleichen.

Im Amtsbereich sieht die Sache etwas anders aus: Jede der vier Kommunen bildet einen eigenen Wahlkreis, in dem die Wähler bis zu fünf Stimmen vergeben können. Dabei haben sie zumindest die Wahl zwischen jeweils einer Partei und einer Wählergemeinschaft. Ausnahme Oersberg: Dort treten ausschließlich Kandidaten einer Wählergemeinschaft an. Die Stadt- beziehungsweise Gemeindevertretung besteht in diesen Fällen aus jeweils neun Mitgliedern. Eine Veränderung allerdings wird es aller Voraussicht nach nur in Rabenkirchen-Faulück geben, da die bislang in der Gemeindevertretung sitzende CDU nicht mehr ins Rennen gehen wird. Neben der SPD bewirbt sich dort die Wählergemeinschaft Rabenkirchen-Faulück (WRF) um Stimmen.

Im Rückblick auf die Wahl von 2013 sagt Jörg Exner: „In Kappeln war das damals ein erheblicher Umbruch. Viele Ältere haben sich zurückgezogen, es sind ein paar wirkliche Charaktere hinzugekommen.“ Offenbar nicht die schlechteste Entwicklung. „Das hat dazu geführt, dass auch in der Verwaltung ein Nachdenken über gewisse Handlungsweisen eingesetzt hat“, sagt Exner. Kein ganz ungewöhnlicher Vorgang, wenn andere Menschen alte Verhaltensmuster hinterfragen und das Argument „das war schon immer so“ keines mehr ist. Exner: „Eine neue Stadtvertretung wird andere Schwerpunkte setzen. Die Kommunalwahl ist also der Motor der Gestaltung einer Stadt.“ Umso entscheidender sei daher die Wahlbeteiligung.

Zeitgleich mit der Stadtvertretung wird auch ein neuer Kreistag gewählt. Und diese Stimmzettel müssen die Wahlhelfer am Wahl-Sonntag auch zuerst auszählen, bevor sie sich an die Stimmen für die neuen Stadtvertreter machen dürfen. Auch deshalb sagt Exner: „Vor 18.30 Uhr rechne ich mit keiner Angabe zur Kommunalwahl.“ Dann aber haben Interessierte, die Möglichkeit, die eintrudelnden Ergebnisse auf einer Leinwand im Sitzungssaal mitzuverfolgen. Wer das Wahlgeschehen noch ein wenig unmittelbarer erleben möchte, kann sich als Wahlhelfer bewerben – im Ordnungsamt unter Tel. 0 46 42 / 1 83 80.