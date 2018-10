Hasselberg : Wer kennt diese außergewöhnliche Blume?

25 Blüten trägt die Pflanze in diesem Jahr.

von dod

18. Oktober 2018, 18:46 Uhr

Nicht nur die kleine Lileth (1) staunt über die vielen und ungewöhnlichen Blüten, die die Pflanze in Uroma Lisa Clausens Wintergarten in diesem Herbst trägt. Auch die Feriengäste, die auf dem Hof in Kieholm Urlaub machen, sind immer wieder beeindruckt. „Ich habe die Pflanze vor mehr als 20 Jahren von einer Freundin geschenkt bekommen“, berichtet Clausen. „Da passte sie in meine Hand.“ So viele Blüten wie in diesem Jahr habe sie aber noch nie getragen: 25 Stück hat sie gezählt. Aufgrund der charakteristischen Blattform habe sie sie immer als „Ochsenzunge“ bezeichnet, verrät Lisa Clausen. Im Internet ist sie unter diesem Namen aber nicht zu finden. Kann jemand helfen? Tipps werden unter redaktion.kappeln@shz.de entgegengenommen.