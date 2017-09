Wellcome in Kappeln : Wenn Oma nicht um die Ecke wohnt

vergrößern 1 von 2 Foto: dod 1 von 2

von dod

erstellt am 25.Sep.2017 | 12:44 Uhr

Kappeln | Die Nacht war kurz, das Baby schreit, das Geschwisterkind ist eifersüchtig und der junge Vater ratlos. So groß die Freude über den Nachwuchs auch ist, manchmal holt der Alltag die junge Mutter ganz schnell ein. Und manche kommt gut klar, andere an ihre Grenzen. Aber egal, wie es einer Frau in der neuen Situation geht, ein bisschen Hilfe, Entlastung oder Entspannung kann vermutlich jede gebrauchen. Und da kommen die ehrenamtlichen Helferinnen von „Wellcome“ ins Spiel.

„Wellcome“ ist ein Angebot der Evangelischen Familienbildungsstätte (FBS) Kappeln. Bis zum ersten Geburtstag des Babys kommt eine der freundlichen Helferinnen in die Familie. Nach einem ersten Kennenlernen und der Entscheidung, dass man zueinander passt, kann sie auf das Baby aufpassen, während die Mutter sich erholt und auf ihre Weise Kraft tankt oder einfach mal wieder zum Friseur geht. Die „Wellcome“-Mitarbeiterin kann sich um das Baby kümmern, das Geschwisterkind beschäftigen oder einfach nur zuhören und da sein. Sie kommt nach Absprache ein- bis zweimal in der Woche für zwei bis drei Stunden vorbei, um der jungen Mutter etwas Zeit für sich selbst schaffen. Anlässlich der gerade beendeten 13. Woche des bürgerschaftlichen Engagements stellen sich einige der Kappelner „Wellcome“-Frauen vor, denn ihre Arbeit ist rein ehrenamtlich.

„Manchmal wollen sie nur mal wieder ein Buch lesen oder die Wohnung auf Vordermann bringen“, sagt Cornelia Ulrich. Die 60-Jährige wohnt in Kappeln und gehört sei dreieinhalb Jahren zum Team von „Wellcome“-Koordinatorin Antje Gloge. Vorher hat sie schon fast vier Jahre in der Familienbildungsstätte in Schleswig mitgearbeitet, wo es das Angebot schon seit zehn Jahren gibt. Sie ist selbst vierfache Mutter und – inzwischen – Großmutter. Wenn eine Mitarbeiterin eine Familie übernimmt, ist sie damit auch bis zum ersten Geburtstag des Kindes gebunden. Ulrich hat gerade einen Einsatz abgeschlossen und macht ein wenig Pause, muss selbst Luft holen. „Ein bisschen absacken“ wolle sie, aber voraussichtlich steige sie dann wieder ein. „Ich sehe diese Arbeit auch als Win-Win-Situation, denn auch mir bringen die zwei Stunden ohne Handy, in denen ich spazieren gehe oder mit dem Baby auf dem Fußboden liege, Entspannung und Ablenkung. Ich habe damit auch einen schönen Vormittag.“

Uta Sigmund aus Winnemark (52) hat gerade ihren vierten Einsatz. Zweimal waren Zwillinge dabei. „Da hilft es schon viel, wenn man die Mutter beim Arztbesuch begleitet“, beschreibt sie. „Der ist dann nämlich auch doppelt anstrengend.“ Swantje Schmagold-Trocha (46) aus Winnemark ist selbst dreifache Mutter. Zurzeit hilft sie bei einer Familie mit drei Kindern aus und kann ihre eigenen Erfahrungen weitergeben. Gerade für diesen Austausch erfährt sie viel Dankbarkeit. „Es ist schön zu sehen, wie die Hilfe ankommt“, sagt sie.

„Ich hole das Kind lieber ab und gehe mit ihm raus“, sagt Renate Föh (61). Acht Monate ist das Baby der Familie, die sie gerade an zwei Tagen in der Woche betreut. Die Eltern machen in dieser Zeit Sprachkurse. „Aber ich hatte auch schon einmal eine alleinerziehende Mutter, die hat die Zeit genutzt, um einfach mal auszuschlafen“, erinnert sie sich.

In so einem Jahr kann die Beziehung schon mal eng werden. Von Fall zu Fall wird der Kontakt anschließend auch mal aufrecht erhalten. „Eine unserer Ehrenamtlichen ist inzwischen Tagesmutter in ihrer „Wellcome“-Familie, aber das ist ein Einzelfall“, sagt die Koordinatorin und lacht. Und das soll nach Möglichkeit auch einer bleiben, denn es sollen ja möglichst viele Familien von dem Angebot profitieren, sagt FBS-Leiterin Antje Schümann „Wir hoffen auf weitere Ehrenamtler.“ Menschen, die helfen wollen, müssen ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen. Sie sollten gut mit Menschen umgehen können und diskret und verschwiegen sein, wenn es um ihre Aufgabe geht. Die „Wellcome“-Frauen treffen sich etwa zweimal im Jahr für Vorträge, Ausflüge oder ein gemeinsames Frühstück. Themennahe Kurse und Fortbildungen wie „Erste Hilfe am Kleinkind“ etwa können sie bei der FBS kostenlos belegen.

Die Familien, die sich melden und „Wellcome“ in Anspruch nehmen möchten, tun das aus unterschiedlichen Gründen und kommen aus verschiedensten Kreisen. „Das sind ganz normale Familien“, sagt Antje Gloge. „Nicht jeder hat die Oma oder den Opa um die Ecke“, stimmt Renate Föh zu. „Die Familien sollen sich ruhig trauen, sich zu melden“, ermutigt Swantje Schmagold-Trocha. „Wellcome“ in Anspruch zu nehmen habe nichts damit zu tun, irgendetwas nicht alleine zu schaffen. „Es ist Entlastung, aber im positiven Sinn“, sagt Cornelia Ulrich. „Eine entspannte Mutter führt auch zu einem entspannten Kind.“

Voraussetzungen – außer dass das Kind jünger als ein Jahr sein muss – gilt es nicht zu erfüllen. Aber es sollte bedacht werden, dass „Wellcome“ weder der richtige Ansprechpartner im Notfall ist, noch als Haushaltshilfe verstanden werden will. Wer Interesse hat, meldet sich bei Antje Gloge in der FBS zu einem ersten Gespräch. An Kosten kommen

10 Euro Vermittlungsgebühr sowie 5 Euro pro Stunde auf die Familie zu. „Aber daran soll es im Zweifelsfall nicht scheitern“, sagt die Koordinatorin.

>www.wellcome-online.de,Telefon 04642/911141.