Kappeln : Weihnachtsstimmung in der Gemeinschaftsschule

Adventssingen gehört zurzeit zum festen Programm der Kappelner Gemeinschaftsschule.

von sb

18. Dezember 2018, 18:28 Uhr

Zahlreiche Projekte bereichern das Schulleben an der Gemeinschaftsschule an der Schlei. In in der Vorweihnachtszeit wird viel gesungen und gebacken. Das soll nicht nur die Gemeinschaft in den einzelnen Klassen, sondern auch den Zusammenhalt der gesamten Schülerschaft stärken.

Bereits montags in der ersten Stunde kommt Weihnachtsstimmung auf, wenn Schüler und Lehrer Weihnachtslieder in der Mensa anstimmen. Begleitet wird das Adventssingen am Klavier von der Musiklehrerin Elena Schubara. Sie leitet außerdem den Schüler-Lehrer-Chor und bietet einen Keyboardkurs im Rahmen der Offenen Ganztagsschule an.

Aber auch sportinteressierten Schülern will die Gemeinschaftsschule an der Schlei etwas anbieten. Die Sportfachschaft organisiert jedes Jahr sportliche Ereignisse, die den Zusammenhalt stärken und zu Höchstleistungen motivieren sollen, zum Beispiel die Bundesjugendspiele, den Lauftag sowie Wettkämpfe zwischen Lehrern und Schülern in den Sportarten Volleyball und Indian Dutch.

Die Schüler der Dänisch-Kurse fahren regelmäßig zum naturwissenschaftlichen Erlebnispark Danfoss Universe in Dänemark und treffen dort Gleichaltrige, mit denen sie sich unterhalten und den Tag verbringen. Der zehnte Jahrgang besucht jedes Jahr das Englische Theater in Hamburg. Dieses Mal haben sich die jungen Erwachsenen über die Farce von Jack Sharkey „Here lies Jeremy Troy“ amüsiert. Im Februar nächsten Jahres fahren die Teilnehmer des Französisch-Kurses nach Paris. Echte Franzosen und Französinnen haben sie zwar schon im Centre Culturel in Kiel sowie im Institut Français in Hamburg kennen gelernt, aber Paris ist nach drei oder vier Jahren des Vokabeln-Lernens etwas ganz Besonderes.