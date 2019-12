Kappeln : Weihnachtshilfswerk: Stadt ruft zu Spenden auf

Nicht alle Kappelner können Weihnachten mit Geschenken und einem guten Essen feiern.

01. Dezember 2019, 15:30 Uhr

Kappeln | Zum Jahresende ruft die Stadt Kappeln zu Spenden an das Weihnachtshilfswerk auf. Wir veröffentlichen den Aufruf in gekürzter Form.

„Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, gerade die Vorweihnachtszeit regt uns zum Nachdenken an, sie sensibilisiert uns für die Schicksale anderer Menschen, denen nicht so viel Gutes widerfahren ist und dafür, wie wir gerade diesen Menschen etwas Gutes tun können, ohne eine Gegenleistung dafür zu erwarten. Der Grundgedanke von Weihnachten, nämlich lieben und geliebt werden, sollte dabei eine zentrale Rolle spielen, da er einen unserer aller Grundbedürfnisse beinhaltet. Geschenke können dabei vielfältig sein – ob monetärer Natur, in Form von Sachgeschenken oder einfach von Zeit, die man einem anderen Menschen schenkt.

Auch in unserer Stadt gibt es nicht wenige Menschen, die die Festtage nicht in der glücklichen Geborgenheit einer Familie verbringen können. Viele blicken aufgrund ihrer wirtschaftlichen Lage sorgenvoll in die Zukunft und haben für sich und ihre Kinder nur das Notwendigste zur Verfügung, viele sind einsam und mehr denn je auf die Nächstenliebe anderer angewiesen. An dieser Stelle schließen wir ausdrücklich alle unsere zugereisten Mitbürgerinnen und Mitbürger ein, auch die, die nicht christlichen Glaubens sind.

Möge ein Zitat des Dalai Lama richtungsweisend sein: „Die Liebe und das Mitgefühl sind die Grundlagen für den Weltfrieden – auf allen Ebenen.“

Im Zeichen der zwischenmenschlichen Verbundenheit wenden wir uns daher auch in diesem Jahr wieder mit der Bitte an Sie, das seit 50 Jahren traditionelle Weihnachtshilfswerk der Stadt Kappeln zu unterstützen, damit hilfsbedürftigen Menschen aus Kappeln zum Weihnachtsfest eine kleine zusätzliche Freude bereitet werden kann. Mitglieder des Sozialausschusses werden die Geschenke in der Weihnachtswoche persönlich an bedürftige Haushalte, die durch gemeinnützige Organisationen gemeldet werden, verteilen.

Ihre Geldspende mit dem Vermerk „Weihnachtshilfswerk PK 5156“ erbitten wir unter folgender Bankverbindung: Schleswiger Volksbank IBAN: DE08 2169 0020 0008 5000 10 - BIC: GENODEF1SLW.

Für Ihre Spendenbereitschaft bedanken wir uns schon jetzt sehr herzlich und wünschen Ihnen und Ihren Angehörigen eine gesegnete und besinnliche Adventszeit.

Frank Nickel (Bürgervorsteher), Klaus Westhölter (Sozialausschussvorsitzender), Heiko Traulsen (Bürgermeister)“